СМИ: В ДТП попал мэр Тулуна, его жена погибла

23 ноября 201918:40

Юрий Карих, мэр иркутского города Тулун попал в ДТП. Супруга чиновника погибла, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

«Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся в грузовиком», — приводит слова своего собеседника агентство.

По информации иркутских СМИ, ДТП произошло в Черемховском районе. Обстоятельства аварии выясняются.

Выборы без инцидентов и без протеста

Юрий Карих является мэром Тулуна с 2010 года. Повторно на этот пост он был избран в сентябре 2019 года, получив на выборах 43 процента голосов.

Тулун оказался в числе населенных пунктов Приангарья, где летом 2019 года произошло сильнейшее наводнение. Из-за стихии оказались подтоплены около 11 тысяч жилых домов, пострадали более 45 тысяч человек.

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ФОТО: МЧС РФ//РИА Новости
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