СМИ: В ДТП попал мэр Тулуна, его жена погибла

Юрий Карих является мэром Тулуна с 2010 года. Повторно на этот пост он был избран в сентябре 2019 года, получив на выборах 43 процента голосов.

Тулун оказался в числе населенных пунктов Приангарья, где летом 2019 года произошло сильнейшее наводнение. Из-за стихии оказались подтоплены около 11 тысяч жилых домов, пострадали более 45 тысяч человек.

