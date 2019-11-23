СМИ: В ДТП попал мэр Тулуна, его жена погибла
Юрий Карих, мэр иркутского города Тулун попал в ДТП. Супруга чиновника погибла, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.
«Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся в грузовиком», — приводит слова своего собеседника агентство.
По информации иркутских СМИ, ДТП произошло в Черемховском районе. Обстоятельства аварии выясняются.
Юрий Карих является мэром Тулуна с 2010 года. Повторно на этот пост он был избран в сентябре 2019 года, получив на выборах 43 процента голосов.
Тулун оказался в числе населенных пунктов Приангарья, где летом 2019 года произошло сильнейшее наводнение. Из-за стихии оказались подтоплены около 11 тысяч жилых домов, пострадали более 45 тысяч человек.
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