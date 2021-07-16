Стала известна причина отказа двигателей совершившего жесткую посадку Ан-28

Двигатели совершившего жесткую посадку в Томской области пассажирского самолета Ан-28 могли отказать из-за нетипичных климатических условий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на авиакомпанию.

Ранее пилот самолета рассказал об отказе двигателей во время полета. Причины отказа оборудования предстоит выяснить специальной комиссии.

Авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал три фактора, которые могли стать причиной инцидента с Ан-28.

«Техника - она такая. Плюс всегда человеческий фактор, который никто не отменял, человек не робот и может ошибаться, что у нас, что в западной авиации. Есть также внешние воздействия», — рассказал эксперт.

Напомним, летевший по маршруту «Кедровый - Томск» самолет Ан-28 включил аварийный маяк и пропал с радаров, позднее стало известно, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе. На борту находились 18 человек, все они живы. По данным СМИ, два человека получили травмы и были госпитализированы.

