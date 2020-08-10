Стала известна причина крушения легкомоторного самолета под Калугой

«Сегодня на аэродроме авиационного комплекса Кудиново в Малоярославецком районе при совершении полета на легкомоторном самолете погиб пилот. При выполнении пилотажной фигуры "бочка" он не справился с управлением, и произошло падение самолета», - сказано в официальном сообщении ведомства.

За штурвалом самолета, по предварительным данным следствия, . Отмечается, что его товарищ снимал видео, чтобы продать самолет.

