Стала известна причина крушения легкомоторного самолета под Калугой
Пилот не справился с управлением легкомоторного самолета, что привело к его крушению в Калужской области. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.
«Сегодня на аэродроме авиационного комплекса Кудиново в Малоярославецком районе при совершении полета на легкомоторном самолете погиб пилот. При выполнении пилотажной фигуры "бочка" он не справился с управлением, и произошло падение самолета», - сказано в официальном сообщении ведомства.
За штурвалом самолета, по предварительным данным следствия, . Отмечается, что его товарищ снимал видео, чтобы продать самолет.
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