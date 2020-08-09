Под Калугой расследуют гибель пилота
В Калужской области при жесткой посадке легкомоторного самолета погиб пилот. Началось выяснение обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры агентству «Интерфакс».
«Сегодня примерно в 14 часов 30 минут на посадочной площадке "Кудиново" в Малоярославецком районе Калужской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», - цитирует агентство официальное сообщение.
Проверку ведет Калужская транспортная прокуратура, сотрудник которой уже находится на месте крушения самолета. По ее итогам будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.
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