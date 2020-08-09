Под Калугой расследуют гибель пилота

В Калужской области при жесткой посадке легкомоторного самолета погиб пилот. Началось выяснение обстоятельств трагедии, сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры агентству «Интерфакс».

Два самолета столкнулись над Аляской

«Сегодня примерно в 14 часов 30 минут на посадочной площадке "Кудиново" в Малоярославецком районе Калужской области произошла жесткая посадка легкомоторного самолета. На борту воздушного судна находился пилот, который в результате происшествия погиб», - цитирует агентство официальное сообщение.

Проверку ведет Калужская транспортная прокуратура, сотрудник которой уже находится на месте крушения самолета. По ее итогам будет принято решение о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Калужская ОбластьКрушение СамолетаСамолет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры