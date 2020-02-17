Стала известна причина, из-за которой Боинг из Уфы полетел не в Пхукет, а в Москву

Самолет авиакомпании Nordwind рейса Уфа – Пхукет, внезапно изменивший маршрут, отправился в Москву на диагностику. Такое решение приняли пилоты судна из-за сигнализатора неплотного закрытия багажного отсека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что Boeing 777-200 вылетел из Уфы прямым рейсом в Пхукет (Таиланд) минувшей ночью. Время отправления – около полуночи по мкс. После того, как лайнер поднялся в воздух, но долго кружил у аэропорта Уфы. Затем, по данным сервиса Flightradar24, воздушное судно направилось на запад и в 5.29 мск село в столичном аэропорту «Шереметьево», сообщает РЕН ТВ.

На борту «Боинга» находились 423 человека, отмечают argumenti.ru.

Сообщается, что лайнер вырабатывал топливо. В «Шереметьево» он прибыл для диагностики оборудования.

Ранее актер Оскар Кучера прокомментировал в соцсетях происшествие с пассажирским самолетом, который 9 февраля совершил жёсткую посадку, ударившись хвостом о взлётно-посадочную полосу в аэропорту Усинска в Республике Коми.

