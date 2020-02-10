Актер Кучера рассказал о причине жесткой посадки самолета в Усинске

Актер Оскар Кучера прокомментировал в соцсетях происшествие с пассажирским самолетом, который 9 февраля совершил жёсткую посадку, ударившись хвостом о взлётно-посадочную полосу в аэропорту Усинска в Республике Коми.

«Этот треш мог произойти со мной», - написал Кучера в своём Instagram. Он рассказал, сто накануне прилетел в тот же город, и при приземлении лайнер, в котором он находился, так сильно трясло, что актёру стало плохо. На следующий день в самолете, в котором прилетели его товарищи, стюардесса посоветовала крепче пристегнулись, так как полоса короткая и покрыта льдом.

Как сообщила Вечерняя Москва, Кучера утверждает, что службы воздушной гавани были в курсе, что ВПП не отвечает условиям безопасности. Актер также призвал не «спустить на тормозах» это происшествие.

В результате жёсткой посадки у самолета Boeing 737 авиакомпании Utair разрушилось заднее шасси, повреждения получили крылья и фюзеляж. Все 94 пассажира были эвакуированы, один обратился за помощью к врачам.

