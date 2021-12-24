Стала известна причина ДТП с грузовым поездом в Алтайском крае

Причиной ДТП с грузовым поездом в Алтайском крае стало нарушение водителем автобуса правил дорожного движения, сообщает РЖД.

По данным источника, авария произошла из-за того, что водитель рейсового автобуса выехал на пути перед поездом на красный свет.

По сообщениям Telegram-канала breakingmash, 24 декабря на трассе Барнаул-Ярово Кулундинского района грузовой поезд снес автобус с пассажирами.

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По предварительным данным в салоне «Икаруса» находилось 16 человек. Сообщается о четырех пострадавших пассажирах, трое из которых были госпитализированы.

29 ноября в Алтайском крае также произошло ДТП с участием снегоуборочного поезда и автомобиля. В результате происшествия погибло трое детей, еще два человека получили травмы. Причиной аварии стало нарушение водителем автомобиля ПДД.

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ФОТО: РИА Новости//Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Нарушения ПДДРЖДПоездАварияАлтайский Край
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