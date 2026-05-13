Стала известна предварительная причина пожара в районе Измайлово в Москве
Пожар в металлокаркасном строении в районе Измайлово в Москве мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
«По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке», - отмечает агентство.
Ранее стало известно, что на улице Вернисажная в Москве произошел пожар на площади 3 тысячи квадратных метров, пишет RT. При этом на площади 2,5 тысячи «квадратов» обрушилась кровля горящего здания.
Рядом с местом ЧП находится стадион «Измайлово» и Измайловский кремль. По данным МЧС, пожар полностью ликвидировали.
