Стала известна предварительная причина пожара в районе Измайлово в Москве

Пожар в металлокаркасном строении в районе Измайлово в Москве мог произойти из-за короткого замыкания. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке», - отмечает агентство.

Ранее стало известно, что на улице Вернисажная в Москве произошел пожар на площади 3 тысячи квадратных метров, пишет RT. При этом на площади 2,5 тысячи «квадратов» обрушилась кровля горящего здания.

Рядом с местом ЧП находится стадион «Измайлово» и Измайловский кремль. По данным МЧС, пожар полностью ликвидировали.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
