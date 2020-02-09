Стал известен мотив военного стрелка в Таиланде
Конфликт на бытовой почве стал мотивом для стрельбы, которую устроил военнослужащий Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma) на улицах города Накхонратчасима в Таиланде. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча, информирует РИА Новости. Солдат расстрелял и захватил в заложники десятки людей.
Ссора из-за продажи дома между Томму и его сослуживцами вывела солдата из себя, уточнил политик.
По последним данным, жертвами военного стрелка стали 27 человек, в том числе гражданские лица, бойцы спецназа и сам преступник. Пострадавших в ходе инцидента 57 человек, 45 из них уже выписаны из медучреждений.
Отмечается также, что в ходе спецоперации преступник был ликвидирован.
Напомним, что военнослужащий армии Таиланда Джакрапант Томма 8 февраля убил своего командира и еще двух человек в военном лагере. После этого он угнал джип и начал расстреливать людей на улице города Накхонратчасима. Позднее он ворвался в торговый центр, где также открыл стрельбу и захватил заложников. При этом он вел прямые трансляции в Facebook и выкладывал селфи. В одном из опубликованных видео он заявил, что «настолько устал стрелять по людям, что не может и пальцем пошевелить».
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