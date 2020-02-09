Стал известен мотив военного стрелка в Таиланде

Конфликт на бытовой почве стал мотивом для стрельбы, которую устроил военнослужащий Джакрапанта Томму (Jakrapanth Thomma) на улицах города Накхонратчасима в Таиланде. Об этом сообщил премьер-министр страны Прают Чан-оча, информирует РИА Новости. Солдат расстрелял и захватил в заложники десятки людей.

Ссора из-за продажи дома между Томму и его сослуживцами вывела солдата из себя, уточнил политик.

По последним данным, жертвами военного стрелка стали 27 человек, в том числе гражданские лица, бойцы спецназа и сам преступник. Пострадавших в ходе инцидента 57 человек, 45 из них уже выписаны из медучреждений.