Стадо слонов отомстило людям за убийство слоненка в Индии

По данным издания, 44 слона затоптали пастуха Питавара Сингха. В результате мужчина скончался. Также за два дня слоны повредили без малого девять гектаров посадок.

Местные власти нашли на ферме захороненное и прикрытое листвой тело слоненка. Хозяина фермы задержали. Виновен ли он в смерти животного, неизвестно.

Адвокат и основатель благотворительного фонда по спасению азиатских слонов Дункан МакНэйр отметил, что стадо слонов отомстило человеку, который убил их детеныша. Животные искали его или находившихся рядом людей.

Юрист рассказал о невероятных уме и памяти слонов. Происшествие доказало, что у них высоко развит инстинкт защиты молодняка и благосклонного отношения к другим членам стада.

Ранее в Казани цирковые слоны подрались во время представления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

