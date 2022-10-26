Стадо слонов отомстило людям за убийство слоненка в Индии

Стадо слонов отомстило людям за убийство годовалого слоненка. Инцидент произошел в одной из деревень вблизи индийского города Корба, штат Чхаттисгарх. Об этом сообщил журнал Newsweek.

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По данным издания, 44 слона затоптали пастуха Питавара Сингха. В результате мужчина скончался. Также за два дня слоны повредили без малого девять гектаров посадок.

Местные власти нашли на ферме захороненное и прикрытое листвой тело слоненка. Хозяина фермы задержали. Виновен ли он в смерти животного, неизвестно.

Адвокат и основатель благотворительного фонда по спасению азиатских слонов Дункан МакНэйр отметил, что стадо слонов отомстило человеку, который убил их детеныша. Животные искали его или находившихся рядом людей.

Юрист рассказал о невероятных уме и памяти слонов. Происшествие доказало, что у них высоко развит инстинкт защиты молодняка и благосклонного отношения к другим членам стада.

Ранее в Казани цирковые слоны подрались во время представления. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Файед Эль-Гезири
ТЕГИ:НападениеИндия
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