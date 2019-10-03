SSJ100 вновь попал в передрягу

3 октября 201914:14

Новое происшествие с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100. На этот раз лайнер, принадлежащий авиакомпании «Якутавиа», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певек на Чукотке. По предварительным данным, машина заехала за край ВПП на пять метров.

Как уточняет RT, на борту находились 72 пассажира и пять членов экипажа, никто из людей не пострадал. У самолета внешних повреждений не заметно.

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В конце сентября авиакомпания «Ямал» предъявила претензии к лайнерам Sukhoi Superjet 100 из-за превышения нормы вертикальных нагрузок при взлетах и посадках.

Критика самолетов данного типа получила новую подпитку после катастрофы SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево в начале мае.

При аварийной посадке возник пожар в котором погиб 41 человек. Накануне следствие предъявило обвинения командиру воздушного судна в ошибки пилотирования при посадке.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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