SSJ100 вновь попал в передрягу

Новое происшествие с пассажирским самолетом Sukhoi Superjet 100. На этот раз лайнер, принадлежащий авиакомпании «Якутавиа», выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певек на Чукотке. По предварительным данным, машина заехала за край ВПП на пять метров.

Как уточняет RT, на борту находились 72 пассажира и пять членов экипажа, никто из людей не пострадал. У самолета внешних повреждений не заметно.