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США представили доказательства причастности Ирана к ЧП в Османском заливе
14 июня09:50
Американские военные представили доказательства причастности иранских силовиков к подрывам танкеров в Османском заливе.
Центральное командование США разметило в YouTube видео довольно низкого качества, на котором можно разглядеть некий катер с людьми у борта какого-то танкера. Однако как отмечает РИА ФАН, надписи и флаги на судне идентифицировать невозможно.
Как напоминает RT, Военно-морские силы США получили сигналы бедствия от двух танкеров утром 13 июня. На борту одного из этих судов могли находиться граждане России. По предварительным данным, экипажи с обоих судов спасены иранскими экстренными службами. Уточняется, что речь идёт о судне Front Altair, которое ходит под флагом Норвегии и танкере Kokuka Courageous (Панама).