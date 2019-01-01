США представили доказательства причастности Ирана к ЧП в Османском заливе

Как напоминает RT, Военно-морские силы США получили сигналы бедствия от двух танкеров утром 13 июня. На борту одного из этих судов могли находиться граждане России. По предварительным данным, экипажи с обоих судов спасены иранскими экстренными службами. Уточняется, что речь идёт о судне Front Altair, которое ходит под флагом Норвегии и танкере Kokuka Courageous (Панама).

