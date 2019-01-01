Происшествия

США представили доказательства причастности Ирана к ЧП в Османском заливе

14 июня09:50

Американские военные представили доказательства причастности иранских силовиков к подрывам танкеров в Османском заливе.

Центральное командование США разметило в YouTube видео довольно низкого качества, на котором можно разглядеть некий катер с людьми у борта какого-то танкера. Однако как отмечает РИА ФАН, надписи и флаги на судне идентифицировать невозможно.

Два танкера торпедированы в Оманском заливе. Видео

Как напоминает RT, Военно-морские силы США получили сигналы бедствия от двух танкеров утром 13 июня. На борту одного из этих судов могли находиться граждане России. По предварительным данным, экипажи с обоих судов спасены иранскими экстренными службами. Уточняется, что речь идёт о судне Front Altair, которое ходит под флагом Норвегии и танкере Kokuka Courageous (Панама).

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Фото: 7al.net/
ТЕГИ:ИранСША