Два танкера торпедированы в Оманском заливе. Видео

Два танкера загорелись после нападения в Оманском заливе. Иранские экстренные службы спасли с них 44 моряка, передает агентство IRNA. Сообщается, что районе местонахождения танкеров были слышны звуки взрывов. Сигналы SOS с двух судов поучены в Пакистане и Омане.

По данным арабских СМИ, по танкерам были выпущены торпеды. На борту одного из атакованных судов могут быть граждане России, отмечает Газета.ру. Судовладелец сообщил, что среди членов экипажа, помимо россиян были граждане Грузии и Филиппин. В сети появилось первое видео одного из атакованных танкеров.