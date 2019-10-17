США помогли России предотвратить несколько терактов

Как передает RT, он уточнил, что американская сторона предоставила сведения о конкретных персонах и планов осуществления атак в России.

Москва и Вашингтон не останавливают обмен информацией о планах террористов, подчеркнул Бортников.

Ранее он сообщал, что с начала года в России спецслужбы сумели предотвратить 39 терактов.

