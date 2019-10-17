США помогли России предотвратить несколько терактов
Соединённые Штаты помогли не допустить несколько террористических актов в России, передав соответствующее предупреждение на основе оперативной информации. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников по окончании в Сочи совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов – зарубежных партнеров ФСБ, передает ТАСС.
Как передает RT, он уточнил, что американская сторона предоставила сведения о конкретных персонах и планов осуществления атак в России.
Москва и Вашингтон не останавливают обмен информацией о планах террористов, подчеркнул Бортников.
Ранее он сообщал, что с начала года в России спецслужбы сумели предотвратить 39 терактов.
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