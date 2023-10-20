США обвинили в дезертирстве бежавшего в КНДР солдата Кинга

В частности, военнослужащего обвинили в нападении на сослужицев, склонении к производству детской порнографии и дезертирстве.

Напомним, Кинга, ранее перешедшего на территорию Северной Кореи, передали представителям США, которые находились в Китае, 27 сентября. Он признал факт незаконного прибытия на территорию КНДР.

Ранее украинские солдаты расстреляли за попытку дезертирства 23 своих сослуживца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

