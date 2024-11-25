МИД РФ: Россияне не пострадали при крушении лайнера DHL под Вильнюсом
Министерство иностранных дел России не получало данных о возможных пострадавших гражданах РФ при крушении грузового самолета немецкой компании DHL под Вильнюсом. Такой комментарий распространил ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
Самолет Boeing 737-400 всемирно известной логистической компании разбился при заходе на посадку вблизи аэропорта столицы Литвы в 6:30 утра по московскому времени 25 ноября. Лайнер упал на двухэтажный дом в окрестностях аэропорта.
По данным полиции Литвы, на борту находился экипаж из четырех человек, один из них погиб. Двое пилотов были спасены из кабины, у них травмы разной степени тяжести. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Национальный центр управления кризисными ситуациями Литвы назвал основной версией крушения Boeing 737-400 «технические вопросы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru