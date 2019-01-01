США и Индия предупреждали власти Шри-Ланки о готовящихся терактах

Индийские и американские спецслужбы неоднократно предупреждали власти Шри-Ланки о возможных терактах смертников в церквях и туристических местах. Об этом телеканалу CNN рассказал представитель правительства Шри-Ланки Раджиту Сенаратне.

Телеканал уточняет, что иностранные спецслужбы также называли радикальную группировку, которая готовила взрывы, и указывали имена подозреваемых в причастности к возможным атакам. Первые предупреждения поступили 4 апреля, передает RT.

Спецслужбы Индии и США повторили свои предупреждения за несколько дней и часов до нападения, отмечает «Свободная пресса».

Напомним, в католическое пасхальное воскресение группа террористов-смертников на Шри-Ланке совершила серию взрывов. Жертвами стали около 300 человек, еще около 500 получили ранения. Атаки произошли в дорогих отелях в Коломбо и его окрестностях, а также в нескольких церквях. Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер рассказал НСН, почему объектом террористов стала Шри-Ланка.

