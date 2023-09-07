В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения беспилотника
Режим ЧС ввели на месте падения беспилотника в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
«На месте падения БПЛА в границах домов по ул. Пушкинская, 39,41,42 с 09.00 вводится режим ЧС», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Голубев уточнил, что в указанных домах проживают 99 человек. Для них организуют питание, кроме того, жителям предложили разместиться в маневренном фонде. По словам главы региона, городские власти проводят обход территорий, уточняя ущерб, и затем будут оформлять положенные ростовчанам выплаты.
В ночь на 7 сентября в центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв, напоминает Ura.ru. Как сообщил Голубев, средства ПВО сбили в Ростовской области два беспилотника, один из них упал на улице Пушкинской в центре донской столицы, второй — за городом. Как сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, из-за ЧП был поврежден электрощит, без света остались 20 жилых домов, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru