Средства ПВО сбили две украинские ракеты над Азовским морем

Над Азовским морем российская система ПВО уничтожила две украинские ракеты С-200, сообщили в Минобороны России.

Система ПВО уничтожила дрон над Ростовской областью

В оборонном ведомстве уточнили, что ракеты ВСУ были переоборудованы для поражения наземных целей.

Ранее в Рязанской области сбили украинский беспилотник, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РакетаУкраинаПВОМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры