Средства ПВО сбили две ракеты ВСУ над Брянской областью

Две украинские ракеты были сбиты средствами ПВО над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

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По его словам, в результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

Губернатор отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе украинской армии пытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» на территории Брянской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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