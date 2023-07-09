Средства ПВО сбили две ракеты ВСУ над Брянской областью
9 июля 202315:58
Две украинские ракеты были сбиты средствами ПВО над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.
По его словам, в результате падения одной из ракет была полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.
Губернатор отметил, что никто из мирных жителей не пострадал.
Ранее стало известно, что дрон-камикадзе украинской армии пытался атаковать перекачивающую станцию нефтепровода «Дружба» на территории Брянской области, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- CNN: девять человек пострадали из-за стрельбы в американском Кливленде
- Застрявших на Эльбрусе туристов нашли и спустили вниз
- Водный «мир». Сочи затопили ливни
- Средства ПВО сбили две ракеты ВСУ над Брянской областью
- Минобороны России: ВС РФ уничтожили чешский РСЗО «Vampire»
- Лидер группы Slade встретился с участниками группы Изнутри в Великобритании
- Украинские ракеты в Керчи и Ростове. ВСУ наносят удары по югу России
- Захарова заявила, что Франция спонсирует нацистов
- Аналитик Андриевская: в России сохраняется риск повышения пенсионного возраста
- Четыре человека застряли на Эльбрусе из-за непогоды
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru