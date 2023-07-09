Аксенов: Средства ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи

В районе Керчи система ПВО сбила крылатую ракету, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

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По его словам, в результате инцидента никто не пострадал.

Жители региона сообщали в соцсетях о звуках взрывов в районе Крымского моста.

Министр транспорта республики Николай Лекашенко сообщил, что временно остановленное движение по Крымскому мосту уже возобновили, передают «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымПВО

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