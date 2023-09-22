Средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью

Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над деревней Шагарово в Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

ПВО уничтожила ракету и беспилотники ВСУ у западного побережья Крыма

По его словам, осколками были повреждены частный дом и автомобиль.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, однако при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота. По данным Минобороны, после удара пропал без вести один военнослужащий.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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