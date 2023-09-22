Средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью

По его словам, осколками были повреждены частный дом и автомобиль.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, однако при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота. По данным Минобороны, после удара пропал без вести один военнослужащий.

