Средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью
22 сентября 202317:41
Российская система ПВО сбила украинский беспилотник над деревней Шагарово в Глушковском районе Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, осколками были повреждены частный дом и автомобиль.
Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Средства противовоздушной обороны сбили 5 ракет, однако при атаке было повреждено здание штаба Черноморского флота. По данным Минобороны, после удара пропал без вести один военнослужащий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru