Среди застреленных срочником военнослужащих оказались офицеры
В результате стрельбы в одной из воинских частей в Забайкальском крае погибли восемь человек. Огонь по сослуживцам открыл 20-летний солдат срочной службы во время пересменки.
В результате инцидента скончались пятеро солдат-срочник в возрасте от 19 лет до 21 года, а также два офицера в 30 и 29 лет. Звание и возраст еще одного погибшего пока не известны, сообщает Ura.ru.
Ранее в Минобороны заявили, что солдат открыл огонь по сослуживцам на фоне нервного срыва, вызванного «личными обстоятельствами».
Сам стрелявший уже задержан, он якобы заявил, что ни о чем не жалеет. В воинскую часть для выяснения причин ЧП вылетели представители Главной военной прокуратуры.
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