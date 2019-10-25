Среди застреленных срочником военнослужащих оказались офицеры

25 октября 201916:39

В результате стрельбы в одной из воинских частей в Забайкальском крае погибли восемь человек. Огонь по сослуживцам открыл 20-летний солдат срочной службы во время пересменки.

Срочник мог выстрелить в сослуживцев из-за дедовщины

В результате инцидента скончались пятеро солдат-срочник в возрасте от 19 лет до 21 года, а также два офицера в 30 и 29 лет. Звание и возраст еще одного погибшего пока не известны, сообщает Ura.ru.

Ранее в Минобороны заявили, что солдат открыл огонь по сослуживцам на фоне нервного срыва, вызванного «личными обстоятельствами».

Сам стрелявший уже задержан, он якобы заявил, что ни о чем не жалеет. В воинскую часть для выяснения причин ЧП вылетели представители Главной военной прокуратуры.

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ФОТО: lenta.newsper.net
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