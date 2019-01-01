Происшествия

Среди погибших на Шри-Ланке нет россиян

21 апреля11:28

Среди погибших в нескольких взрывах на Шри-Ланке нет российских граждан. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дела России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Захаровой, в настоящий момент посольство проверяет эту информацию, однако туристические зоны не были затронуты взрывами.

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«Наше посольство сделает все для прояснения информации и для оказания российским гражданам информационной и любой другой поддержки, которая будет необходима», - добавила представитель МИД.

Захарова также выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрывах, передаёт RT.

Ранее стало известно, что в результате серии взрывов во время празднования католической Пасхе в Шри-Ланке погибли не менее 160 человек, ещё более 300 пострадали.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Шри-ЛанкаВзрывыМария Захарова

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