Среди погибших на Шри-Ланке нет россиян

Среди погибших в нескольких взрывах на Шри-Ланке нет российских граждан. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дела России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Захаровой, в настоящий момент посольство проверяет эту информацию, однако туристические зоны не были затронуты взрывами.