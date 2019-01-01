Среди погибших на Шри-Ланке нет россиян
Среди погибших в нескольких взрывах на Шри-Ланке нет российских граждан. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дела России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Захаровой, в настоящий момент посольство проверяет эту информацию, однако туристические зоны не были затронуты взрывами.
«Наше посольство сделает все для прояснения информации и для оказания российским гражданам информационной и любой другой поддержки, которая будет необходима», - добавила представитель МИД.
Захарова также выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрывах, передаёт RT.
Ранее стало известно, что в результате серии взрывов во время празднования католической Пасхе в Шри-Ланке погибли не менее 160 человек, ещё более 300 пострадали.
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