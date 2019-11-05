Спецслужбы предотвратили теракт в Москве
Мужчину, готовившего в Москве теракт, задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что он планировал устроить взрыв в людном месте.
По имеющимся данным, злоумышленник был задержан несколько недель назад. Подозреваемый исповедовал радикальные формы ислама и изучал материалы для изготовления бомбы, отмечает Утро.ру. Кроме того, мужчина занимался поиском сообщников для совершения теракта. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Суд заключил мужчину под стражу до 1 января 2020 года.
Напомним, в октябре директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в России в текущем году было предотвращено 39 терактов. Кроме того, были нейтрализованы 32 боевика, 679 задержаны, 22 склонены к отказу от террористической деятельности. Кроме того, как отмечает RT, всего, по словам Бортникова, было ликвидировано 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах России.
В начале октября НСН писала, что в Крыму был задержан россиянин, готовивший теракт в одном из административных зданий. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанный придерживается нацистской идеологии, а также является членом украинских экстремистских организаций, отмечает телеканал «360». В гараже у мужчины были найдены самодельная взрывчатка и компоненты для изготовления аналогичных взрывчатых устройств. По факту заведено уголовное дело о подготовке теракта.
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