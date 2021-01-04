Спецслужбы Польши предотвратили теракт против мусульман

Двое мужчин арестованы в Польше по обвинению в подготовке нападения на «религиозный объект исламского сообщества» с использованием взрывчатки и химикатов. Об этом сообщает польское издание The First News.

Подозреваемые были задержаны после расследования, проведённого польским Агентством внутренней безопасности. По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Станислава Зарына, арестованные планировали напасть на мечеть с целью «истребить» мусульман и «предотвратить исламизацию» страны.

Кроме того, обвиняемые также намеревались использовать ядовитые вещества против определённых лиц. Как отметил пресс-секретарь, задержанные придерживаются крайне правых взглядов, один из арестованных написал манифест с призывами к преследованию мусульман, отмечает телеканал «360».

Государственная прокуратура города Щецин предъявила задержанным обвинения в подготовке нападения. Кроме того, ещё один мужчина был обвинён в незаконном хранении взрывчатых веществ.

