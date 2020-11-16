Спецслужбы Казахстана ликвидировали транснациональную наркогруппировку

Сотрудники Комитета национальной безопасности Казахстана задержали 34 члена транснациональной наркогруппировки и ликвидировали 8 лабораторий, производивших запрещенные препараты, сообщает пресс-служба КНБ республики.



Отмечается, что преступная группа ввозила синтетические наркотики в Казахстан из-за границы, а также производила их и реализовывала через онлайн-магазин. Спецслужбы изъяли 40 килограммов психоактивных веществ, общая стоимость которых оценивается примерно в 600 млн тенге (более 107 млн рублей).



Кроме того, сотрудники ликвидировали криптообменники, через которые «отмывались» полученные от продажи наркотиков деньги: на финансовые средства приобретались биткойны и выводились за границу. Общая сумма, легализованная наркогруппировкой за январь 2018-го – декабрь 2019-го, составила около 2,5 млрд тенге (449 миллионов рублей).



Ведется уголовное расследование по серии статей: создание транснациональной организованной группы, незаконное производство и сбыт наркотиков, легализация денежных средств, полученных преступным путем.

