Специалисты получили предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76

Специалисты получили предварительные данные расшифровки черных ящиков сбитого ранее под Белгородом самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Собеседник агентства уточнил, что на деле «расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление».

Российский самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью. В нем летели 65 украинских пленных, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Крушение СамолётаБелгородская областьИл-76

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