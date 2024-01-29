Специалисты получили предварительные данные расшифровки самописцев сбитого Ил-76
29 января 202411:42
Специалисты получили предварительные данные расшифровки черных ящиков сбитого ранее под Белгородом самолета Ил-76, перевозившего украинских военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Собеседник агентства уточнил, что на деле «расшифровывается максимум полчаса, дальше идет осмысление».
Российский самолет Ил-76 был сбит 24 января над Белгородской областью. В нем летели 65 украинских пленных, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа. В результате катастрофы никто не выжил.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru