Специалист предложил использовать роботов на месте повреждения «Северных потоков»

«Обязательно учитывать то, что сила, так скажем, "вулканизации" — выхода газа — она достаточно большая и могла отодвинуть взорванную систему на приличное расстояние», — подчеркнул специалист.

По его словам, после обнаружения разбросанных фрагментов труб, а также других объектов газопроводов, нужно использовать роботы с манипуляторами, который соберут все необходимые предметы.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело терроризме из-за взрывов на газопроводах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

