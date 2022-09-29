Специалист предложил использовать роботов на месте повреждения «Северных потоков»

При взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» сильный напор газа мог разметать фрагменты труб на достаточно большое расстояние. Об этом заявил бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев, сообщают РИА Новости.

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«Обязательно учитывать то, что сила, так скажем, "вулканизации" — выхода газа — она достаточно большая и могла отодвинуть взорванную систему на приличное расстояние», — подчеркнул специалист.

По его словам, после обнаружения разбросанных фрагментов труб, а также других объектов газопроводов, нужно использовать роботы с манипуляторами, который соберут все необходимые предметы.

Ранее ФСБ России возбудила уголовное дело терроризме из-за взрывов на газопроводах, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоботыТрубопроводСеверный ПотокСеверный Поток-2
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