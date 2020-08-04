Спасение 7-летней девочкой тонущего ребёнка в Крыму попало на видео
В МЧС обещают поощрить семилетнюю девочку Дашу, которая оперативно спасла малолетнего мальчика, упавшего в бассейн в одном из отелей Судака в Крыму. Пятилетний мальчик соскользнул с дорожки, когда ехал на самокате, не удержав равновесие на повороте.
Ребёнок нырнул рыбкой вниз головой вместе с транспортным средством и тут же начал тонуть. Реакция со стороны Даши была мгновенной – она бросилась в бассейн и подтянула бедолагу к бортику, ещё до того, как взрослые пришли в себя и отреагировали на произошедшее.
Как отмечает РЕН ТВ, в свои 7 лет спасительница уже умеет неплохо держаться на воде. После случившегося она собирается повышать своё мастерство и регулярно заниматься плаванием. А в МЧС решают, как им образом отметить её находчивость и смелость.
Видео этого инцидента зафиксировала камера видеонаблюдения.
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