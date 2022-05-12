Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 44
Число жертв взрыва в отеле «Саратога» в кубинской Гаване выросло до 44. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
Ранее сообщалось о 42 жертвах. В числе погибших - четыре ребенка. Согласно данным ведомства, из 98 человек пострадавших 16 остаются на лечении в больницах.
В больницах города ведется прием крови для раненых.
Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания. Ранее сообщалось о 22 жертвах происшествия.
Власти республики исключили версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.
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