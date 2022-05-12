Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 44

Число жертв взрыва в отеле «Саратога» в кубинской Гаване выросло до 44. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Ранее сообщалось о 42 жертвах. В числе погибших - четыре ребенка. Согласно данным ведомства, из 98 человек пострадавших 16 остаются на лечении в больницах.

В больницах города ведется прием крови для раненых.

Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания. Ранее сообщалось о 22 жертвах происшествия.

Власти республики исключили версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.





