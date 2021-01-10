Спасатели выяснили местоположение двух черных ящиков разбившегося индонезийского Boeing

Поисково-спасательная группа смогла определить координаты двух черных ящиков потерпевшего крушение Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито.

В Индонезии обнаружили вероятное место крушения Boeing

«Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев», - пояснил глава ведомства.

Пурухито сообщил, что к месту крушения авиалайнера прибыли суда со спецтехникой, отмечает ТАСС. Поднять со дна Яванского моря бортовые самописцы на поверхность – приоритетная задача поисково-спасательной операции.

«Мы надеемся, что сможем обнаружить устройства в самое ближайшее время», - заявил он.

В субботу, 9 января стало известно, что Boeing 737-500, летевший рейсом из Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, исчез с радаров через несколько минут после взлета. На его борту находились 65 человек - 53 пассажира и 12 членов экипажа, в том числе 10 детей. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. Президент России Владимир Путин накануне направил соболезнования своему индонезийскому коллеге и родственникам погибших.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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