Спасатели выяснили местоположение двух черных ящиков разбившегося индонезийского Boeing
Поисково-спасательная группа смогла определить координаты двух черных ящиков потерпевшего крушение Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом рассказал на пресс-конференции руководитель национального поисково-спасательного агентства Багус Пурухито.
«Мы определили их местоположение по сигналам, исходящим от двух самописцев», - пояснил глава ведомства.
Пурухито сообщил, что к месту крушения авиалайнера прибыли суда со спецтехникой, отмечает ТАСС. Поднять со дна Яванского моря бортовые самописцы на поверхность – приоритетная задача поисково-спасательной операции.
«Мы надеемся, что сможем обнаружить устройства в самое ближайшее время», - заявил он.
В субботу, 9 января стало известно, что Boeing 737-500, летевший рейсом из Джакарты в Понтианак в провинцию Западный Калимантан, исчез с радаров через несколько минут после взлета. На его борту находились 65 человек - 53 пассажира и 12 членов экипажа, в том числе 10 детей. Об этом сообщил министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. Президент России Владимир Путин накануне направил соболезнования своему индонезийскому коллеге и родственникам погибших.
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