Спасатели возобновили разбор завалов на месте взрыва газа в доме в Балашихе
Разбор завалов после взрыва газа в жилом многоэтажном доме в подмосковной Балашихе возобновлён, сообщает пресс-служба МЧС России.
В ведомстве напомнили, что работы пришлось остановить из-за угрозы повторных обрушений.
«Поисковые работы после повторного обрушения возобновлены», - говорится в сообщении.
Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября. В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже при проведении поисковых работ произошло повторное обрушение, в результате которого погибли два спасателя.
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