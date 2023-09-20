Спасатели возобновили разбор завалов на месте взрыва газа в доме в Балашихе

В ведомстве напомнили, что работы пришлось остановить из-за угрозы повторных обрушений.

«Поисковые работы после повторного обрушения возобновлены», - говорится в сообщении.

Взрыв в многоэтажном доме в Балашихе прогремел утром 20 сентября. В результате обрушились третий, четвертый и пятый этажи, погибли три человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже при проведении поисковых работ произошло повторное обрушение, в результате которого погибли два спасателя.

