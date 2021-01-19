Спасатели возобновили поиски людей под лавиной в Карачаево-Черкессии
Спасатели утром во вторник, 19 января, возобновили поисково-спасательные работы в посёлке Домбай в Каречаево-Черкессии. Накануне там лавина сошла на горнолыжную трассу.
К поисковым работам привлечены более 200 человек и около 20 единиц техники. В районе поиска сегодня наблюдаются плохие погодные условия — сильный снег и ветер, передает RT.
Кроме того, в горах сохраняется угроза схода снежных лавин.
Под лавиной могут находиться люди. Накануне из-под завалов были спасены двое человек. Один человек погиб.
Заслуженный спасатель России Андрей Легошин в беседе с РИА ФАН рассказал о шансах найти живыми людей при сходе лавины.
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