Спасатели возобновили поиски людей под лавиной в Карачаево-Черкессии

Кроме того, в горах сохраняется угроза схода снежных лавин.

Под лавиной могут находиться люди. Накануне из-под завалов были спасены двое человек. Один человек погиб.

Заслуженный спасатель России Андрей Легошин в беседе с РИА ФАН рассказал о шансах найти живыми людей при сходе лавины.

