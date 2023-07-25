Спасатели в Таджикистане эвакуировали с гор группу альпинистов РФ

Спасатели с помощью вертолёта провели операцию по эвакуации пятерых альпинистов - граждан России с гор в Таджикистане. Об этом информирует комитет по чрезвычайным ситуациям среднеазиатской республики.

Уточняется, что эвакуация потребовалась из-за того, что один из участников группы почувствовал себя плохо в процессе восхождения на вершину. Оказалось, что у него развилось воспаление лёгких.

Уточняется, что альпинисты восходили на вершину в Ванджском районе Горно-Бадахшанской автономной области. Все они доставлены вертолётом пограничников Таджикистана в международный аэропорт Душанбе.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в этом месяце группа из четырех человек застряла при восхождении на вершину Эльбруса.

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