Спасатели тушат пожар в одной из башен «Москва-Сити»
Спасатели начали тушение пожара в строящемся здании на Пресненской набережной в бизнес-центре «Москва-Сити», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.
Огонь охватил площадь примерно в 50 квадратных метров.
«По прибытии пожарных происходит возгорание на четвертом этаже строящегося здания. Горят стройматериалы, площадь около 50 квадратных метров», - сказали в ведомстве.
По данным издания Baza, речь идет о башне «Эволюция», в других СМИ сообщается о возгорании в строящемся небоскребе Grand Tower.
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