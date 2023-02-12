Спасатели тушат пожар в одной из башен «Москва-Сити»

Спасатели начали тушение пожара в строящемся здании на Пресненской набережной в бизнес-центре «Москва-Сити», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

Локализован сильный пожар на северо-востоке Москвы. Видео

Огонь охватил площадь примерно в 50 квадратных метров.

«По прибытии пожарных происходит возгорание на четвертом этаже строящегося здания. Горят стройматериалы, площадь около 50 квадратных метров», - сказали в ведомстве.

По данным издания Baza, речь идет о башне «Эволюция», в других СМИ сообщается о возгорании в строящемся небоскребе Grand Tower.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпасателиМоскваПожар
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