Спасатели спустили тела троих погибших альпинистов с Эльбруса

«В 16:10 спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел трех погибших альпинистов на высоту 5 100 м, дальнейшая транспортировка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу», - пояснили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что спасатели отложили спуск тел трех погибших альпинистов из-за непогоды в Приэльбрусье.

Напомним, на днях группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В итоге восхождения пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.

Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.

