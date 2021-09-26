Спасатели спустили тела троих погибших альпинистов с Эльбруса
Спасатели провели спуск тел троих погибших на Эльбрусе альпинистов, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
«В 16:10 спасателями осуществлен спуск с горы Эльбрус тел трех погибших альпинистов на высоту 5 100 м, дальнейшая транспортировка проводится с помощью транспортного средства на гусеничном ходу», - пояснили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что спасатели отложили спуск тел трех погибших альпинистов из-за непогоды в Приэльбрусье.
Напомним, на днях группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В итоге восхождения пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.
Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.
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