Спасатели обнаружили тело первого члена экипажа разбившегося Ми-8

Со дна Онежского озера в Карелии подняли тело первого погибшего члена экипажа вертолета Ми-8, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» республиканский Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Предварительной причиной крушения Ми-8 в Карелии назвали обледенение

Водолазы подняли тело в 21:16 мск. Погибшего члена экипажа нашли внутри вертолета.

Тела двоих жертв катастрофы еще не обнаружены. В полночь водолазы продолжат работу.

Крушение Ми-8 МЧС России произошло в воскресенье, 4 февраля. Полынью обнаружили в 11 километрах от берега, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:МЧСВертолетыКарелия

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