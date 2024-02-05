Спасатели обнаружили тело первого члена экипажа разбившегося Ми-8
5 февраля 202422:13
Со дна Онежского озера в Карелии подняли тело первого погибшего члена экипажа вертолета Ми-8, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» республиканский Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
Водолазы подняли тело в 21:16 мск. Погибшего члена экипажа нашли внутри вертолета.
Тела двоих жертв катастрофы еще не обнаружены. В полночь водолазы продолжат работу.
Крушение Ми-8 МЧС России произошло в воскресенье, 4 февраля. Полынью обнаружили в 11 километрах от берега, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru