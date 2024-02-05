Предварительной причиной крушения Ми-8 в Карелии назвали обледенение

Обледенение могло стать причиной крушения вертолета Ми-8 в акватории Онежского озера в Карелии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Найдены обломки пропавшего в Карелии Ми-8

«Предварительно, произошло обледенение борта, вследствие чего заглохли двигатели, и вертолет рухнул вниз», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, экипаж не докладывал о неполадках на борту, ситуация могла развиваться стремительно.

Ранее Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС потерпел крушение в Карелии. Воздушное судно выполняло тренировочный полет, пишет «Свободная пресса». Обломки вертолета обнаружили в водах Онежского озера. Следственный комитет после ЧП возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСКарелияВертолет Ми-8

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