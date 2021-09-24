Спасатели назвали причины ЧП с туристами на Эльбрусе

Одной из причин ЧП с группой туристов и гидов при восхождении на Эльбрус 23 сентября стало игнорирование прогнозов погоды. Об этом заявил руководитель Северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ Александр Ципковский.

По его словам, люди понадеялись «на авось». Кроме того, ни у кого из них не было опыта самоспасения. «Ведь даже при таком количестве участников у всех сразу возникла мысль: "нужны спасатели"», - сказал Ципковский в эфире телеканала «Россия-24».