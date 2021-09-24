Спасатели назвали причины ЧП с туристами на Эльбрусе
Одной из причин ЧП с группой туристов и гидов при восхождении на Эльбрус 23 сентября стало игнорирование прогнозов погоды. Об этом заявил руководитель Северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ Александр Ципковский.
По его словам, люди понадеялись «на авось». Кроме того, ни у кого из них не было опыта самоспасения. «Ведь даже при таком количестве участников у всех сразу возникла мысль: "нужны спасатели"», - сказал Ципковский в эфире телеканала «Россия-24».
Спасатель добавил, что на Эльбрусе собраны все факторы риска, которые могут подстерегать восходителей: резкая смена погоды, технически сложные скальные участки, глубокие трещины, сход лавин. По его словам, Эльбрус – это спящий вулкан и там много мест, в которых выходит газ.
Накануне вечером группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5 400 метров на Эльбрусе, запросила помощь спасателей. В итоге восхождения пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них госпитализированы.
Причиной трагедии на Эльбрусе стала ошибка принимающей стороны и неподготовленность туристов, а гиды в экстремальной ситуации действовали совершенно правильно, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» альпинист Сергей Ефимов.
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