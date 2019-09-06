Спасатели нашли тела погибших под завалами в Подмосковье
6 сентября16:07
Спасатели МЧС обнаружили тела рабочих, которые погибли в результате обрушения здания в поселке Новая Шурма подмосковного Сергиева Посада, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Трагедия произошла в минувший четверг, 6 сентября, во время сноса здания пятиэтажного здания на территории бывшего детского лагеря.
Предполагаемое местонахождение тел погибших было определено с помощью служебных собак. На месте происшествия продолжают работать 155 человек и 46 единиц техники.
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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев