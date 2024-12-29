Спасатели нашли оба черных ящика рухнувшего в Южной Корее самолета

На месте авиакатастрофы работают восемь авиационных следователей. Первичное расследование крушения ведут и девять авиаинспекторов. Предварительной причиной падения самолета Jeju Air, пока считают отказ шасси из-за столкновения с птицами.

«Пилот подал сигнал бедствия сразу после предупреждения о столкновении с птицами, а авария произошла через две минуты после этого», — заявили в Министерстве земли, инфраструктуры и транспорта.



Согласно последним данным, погибли 177 человек. Еще двое числятся пропавшими без вести. Пожарные планируют продолжать поисковые работы до тех пор, пока не будут найдены все оставшиеся пропавшие без вести люди.



На данный момент идентифицированы около 40 пассажиров, притом что всего на борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

