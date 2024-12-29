СМИ: 177 человек погибли при крушении самолета в Муане, двое пропали без вести

Самолет разбился утром в воскресенье, 29 декабря. Борт следовал из Бангкока в Муан. Во время приземления в аэропорту лайнер, у которого не были выпущены шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение, развалился на части и загорелся.



Предварительно, причиной крушения стал отказ шасси из-за столкновения с птицами. За несколько минут до крушения в одном из двигателей Boeing заметили дым. Глава Jeju Air заявил, что разбившийся самолет постоянно обслуживали и вышел на рейс в исправном состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

