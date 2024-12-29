СМИ: 177 человек погибли при крушении самолета в Муане, двое пропали без вести
Спасатели извлекли из обломков разбившегося в Муане Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air тела 177 человек. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Еще два человека числятся пропавшими без вести. Двух человек, пассажирку и стюардессу удалось спасти. Всего на борту самолета находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство пассажиров — граждане Южной Кореи, погибли и двое тайцев. Россиян на борту не было.
Самолет разбился утром в воскресенье, 29 декабря. Борт следовал из Бангкока в Муан. Во время приземления в аэропорту лайнер, у которого не были выпущены шасси, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение, развалился на части и загорелся.
Предварительно, причиной крушения стал отказ шасси из-за столкновения с птицами. За несколько минут до крушения в одном из двигателей Boeing заметили дым. Глава Jeju Air заявил, что разбившийся самолет постоянно обслуживали и вышел на рейс в исправном состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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