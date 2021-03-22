Спасатели начали эвакуацию попавших под лавину детей
Группа спасателей на снегоходах добирается до попавшей под лавину туристической группы в районе горы Маннепахк в Мурманской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Главное управление МЧС России по Мурманской области.
Организованная и зарегистрированная группа из 13 подростков от 10 до 15 лет прибыла в Заполярье из Санкт-Петербурга. После схода лавины одну девочку не удалось спасти, остальные находятся в безопасности и не нуждаются в медицинской помощи.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о том, что под снег попали трое подростков, включая погибшую девочку 2008 года рождения. В ГУ МЧС по региону добавили, что руководство ближайшего к месту происшествия города Мончегорска выделило туристам автобус до гостиницы, в которой детям будет предоставлено горячее питание, а также врачебный осмотр.
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