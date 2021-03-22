МЧС сообщило о гибели попавшего под лавину ребенка в Мурманской области

Ребенок из туристической группы, которого завалило снегом в Мурманской области, пошиб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Спасатели получили информацию о сходе снежной массы в районе поселка Имандра вечером в понедельник. Ранее МЧС сообщило, что под завалами могла оказаться девочка 2008 года рождения. Всего в туристической группе было 13 несовершеннолетних.

Лавина сошла на группу туристов в Мурманской области

На место происшествия прибыли спасатели МЧС, включая кинологический расчет. Всего к спасению пострадавших от схода лавины привлечены 53 человека, 18 единиц техники и 11 снегоходов. Отмечается, что остальные участники туристической группы не нуждаются в медицинской помощи.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МЧСМурманская ОбластьЛавина
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