МЧС сообщило о гибели попавшего под лавину ребенка в Мурманской области

Ребенок из туристической группы, которого завалило снегом в Мурманской области, пошиб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Спасатели получили информацию о сходе снежной массы в районе поселка Имандра вечером в понедельник. Ранее МЧС сообщило, что под завалами могла оказаться девочка 2008 года рождения. Всего в туристической группе было 13 несовершеннолетних.