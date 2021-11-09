Спасатели эвакуировали моряков с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine
Экипаж севшего на мель в Приморье контейнеровоза Rise Shine успешно эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8», — цитирует сообщение ТАСС.
Отмечается, что операция проходила в сложных погодных условиях при сильном ветре с порывами до 15 м/с и высотой волн до 3 м, сообщает РЕН ТВ. На борту контейнеровоза находились 14 человек - граждан КНР, их доставили на берег.
В пресс-службе правительства Приморского края подтвердили, что моряков сняли с судна. При этом контейнеровоз остается на мели, его машинное отделение затоплено и есть трещина по корпусу, однако топливные танки не повреждены.
Ранее стало известно, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки на юге Приморского края. Отмечалось, что судно ходит под флагом Панамы, сообщает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,8 млн+39 400 / сут.
Умерли
248 тыс.+1 190 / сут.
Выздоровели
7,6 млн+25 582 / сут.
- Минздрав: Третья волна COVID-19 в России переросла в четвертую
- Кабмин Литвы одобрил введение режима ЧП в районах у границы с Белоруссией
- Депутат Рады Кива: Шанс Зеленского в Путине
- Спасатели эвакуировали моряков с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine
- Авторы роликов про «депутата» Наливкина попали под уголовную статью
- СМИ: В Петербурге сотрудник СОБРа погиб при задержании мошенников
- В России предложили выплачивать новорожденным до 100 тысяч рублей
- Байден заявил о выполненном обещании Путину наказать киберпреступников
- В Госдуме предложили протестировать россиян на антитела к COVID-19
- Минюст внес советский фильм о сионистах в список экстремистских материалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru