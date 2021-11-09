Спасатели эвакуировали моряков с севшего на мель контейнеровоза Rise Shine

Экипаж севшего на мель в Приморье контейнеровоза Rise Shine успешно эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Панамский контейнеровоз сел на мель в Приморье

«Спасательная операция в Приморье успешно завершена. Все члены экипажа контейнеровоза Rise Shine эвакуированы сотрудниками МЧС России на борт вертолета Ми-8», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что операция проходила в сложных погодных условиях при сильном ветре с порывами до 15 м/с и высотой волн до 3 м, сообщает РЕН ТВ. На борту контейнеровоза находились 14 человек - граждан КНР, их доставили на берег.

В пресс-службе правительства Приморского края подтвердили, что моряков сняли с судна. При этом контейнеровоз остается на мели, его машинное отделение затоплено и есть трещина по корпусу, однако топливные танки не повреждены.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки на юге Приморского края. Отмечалось, что судно ходит под флагом Панамы, сообщает телеканал «360».

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