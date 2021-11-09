Панамский контейнеровоз сел на мель в Приморье

Контейнеровоз Rise Shine сел на мель у берегов Находки на юге Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В Дании задержали научно-исследовательское судно РФ

Отмечается, что судно под флагом Панамы передало сигнал о посадке на мель в заливе Восток в Японском море в 05:02 (22:02 мск). На борту контейнеровоза находятся 14 членов экипажа. На помощь судну из Владивостока вышло спасательное судно «Лазурит», из Находки на берег у места происшествия прибыла оперативная группа спасателей.

Позже капитан Rise Shine сообщил об опасности, угрожающей членам экипажа, пишет «Свободная пресса». К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями на борту, отмечают Известия.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, среди членов экипажа нет россиян. Ведомство проводит проверку по факту происшествия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:КораблиПриморский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры