Панамский контейнеровоз сел на мель в Приморье

Отмечается, что судно под флагом Панамы передало сигнал о посадке на мель в заливе Восток в Японском море в 05:02 (22:02 мск). На борту контейнеровоза находятся 14 членов экипажа. На помощь судну из Владивостока вышло спасательное судно «Лазурит», из Находки на берег у места происшествия прибыла оперативная группа спасателей.

Позже капитан Rise Shine сообщил об опасности, угрожающей членам экипажа, пишет «Свободная пресса». К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 с четырьмя спасателями на борту, отмечают Известия.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, среди членов экипажа нет россиян. Ведомство проводит проверку по факту происшествия.

