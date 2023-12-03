Спасатели локализовали крупный пожар в ресторане в Карачаево-Черкесии

Спасатели смогли локализовать пожар, возникший на территории закрытого ресторана в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом сообщаетпресс-служба МЧС России.

В «Кафе Пушкинъ» в центре Москвы произошел пожар

«В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС России локализовали пожар», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что огонь охватил площадь 2 тыс. кв. м.

Возгорание произошло в недействующем ресторане «Вкус гор» на территории административно-делового центра «Лунная поляна», передает ТАСС.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:МЧСМЧС РФРесторанПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры