Спасатели локализовали крупный пожар в ресторане в Карачаево-Черкесии
3 декабря 202311:24
Спасатели смогли локализовать пожар, возникший на территории закрытого ресторана в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР). Об этом сообщаетпресс-служба МЧС России.
«В Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС России локализовали пожар», — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что огонь охватил площадь 2 тыс. кв. м.
Возгорание произошло в недействующем ресторане «Вкус гор» на территории административно-делового центра «Лунная поляна», передает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru