Спасатели из-за непогоды перенесли спуск тел трех погибших на Эльбрусе
Спасатели планируют завтра утром выйти за телами трех погибших на Эльбрусе. Пока это невозможно из-за плохих погодных условий. В горах сейчас идет снег и наблюдаются сильные порывы ветра. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.
"Перенесли [спуск тел] на завтра, предварительно, на 08:00. Сегодня не пойдут из-за непогоды", - рассказал спасатель.
Ранее альпинист защитил гидов, сопровождавших группу на Эльбрусе.
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