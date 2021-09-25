Спасатели из-за непогоды перенесли спуск тел трех погибших на Эльбрусе

Спасатели планируют завтра утром выйти за телами трех погибших на Эльбрусе. Пока это невозможно из-за плохих погодных условий. В горах сейчас идет снег и наблюдаются сильные порывы ветра. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

"Перенесли [спуск тел] на завтра, предварительно, на 08:00. Сегодня не пойдут из-за непогоды", - рассказал спасатель.

Ранее альпинист защитил гидов, сопровождавших группу на Эльбрусе.



