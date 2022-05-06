Спасатели эвакуировали всех туристов, заблокированных на Кубани из-за подъёма реки

По данным ведомства, туристы из Москвы, Петербурга и Саратовской области были доставлены в станицу Баракаевскую на базу отдыха «Зелёная дача».

«Эвакуация туристов завершена, всего эвакуировано 75 человек. Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются», - отметили в МЧС.

Ранее в ведомстве рассказали, что незарегистрированная туристическая группа запросила помощь из-за ухудшения погоды в Краснодарском крае, сообщает RT.