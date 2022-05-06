Спасатели эвакуировали всех туристов, заблокированных на Кубани из-за подъёма реки
Все 75 туристов, в том числе 60 детей, которые были заблокированы в Краснодарском крае из-за подъёма реки Губс, эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, туристы из Москвы, Петербурга и Саратовской области были доставлены в станицу Баракаевскую на базу отдыха «Зелёная дача».
«Эвакуация туристов завершена, всего эвакуировано 75 человек. Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются», - отметили в МЧС.
Ранее в ведомстве рассказали, что незарегистрированная туристическая группа запросила помощь из-за ухудшения погоды в Краснодарском крае, сообщает RT.
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